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У Кракові в студентському гуртожитку виявили тіла двох українців

16:09, 11 травня 2025
Поліція розслідує вбивство та самогубство.
У Кракові в студентському гуртожитку виявили тіла двох українців
Фото: RMF24
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У готельній частині одного зі студентських гуртожитків у польському Кракові виявили тіла двох громадян України. Про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема, RMF24 з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався в суботу, 10 травня, на вулиці Реймонта. Тіла чоловіків віком 58 років знайшли в одній з кімнат готельного блоку. Як повідомив комісар Пйотр Шпех з муніципальної поліції Кракова, один із загиблих протягом останніх двох років постійно мешкав у цьому готелі.

За попередньою інформацією, один чоловік став жертвою вбивства, інший — ймовірно, наклав на себе руки. Поліція не виключає версію розширеного самогубства — ситуації, коли особа вбиває іншу, а потім позбавляє себе життя.

«Насамперед мова може йти про так зване розширене самогубство, тобто про ситуацію, коли людина вбиває когось, а потім накладає на себе руки», — повідомила речниця воєводського управління поліції в Кракові, молодша інспекторка Катажина Цісло.

За рішенням прокуратури, обидва тіла направлено на розтин. Розслідування триває.

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поліція Польща студенти

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