Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

13 тисяч за «липову» відстрочку – суд покарав ексбанкіра з Львівщини

17:57, 11 травня 2025
Ексбанкіра у Львові оштрафували за «допомогу» з відстрочкою від мобілізації.
13 тисяч за «липову» відстрочку – суд покарав ексбанкіра з Львівщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок колишньому керівнику відділення банку, який за 13 тисяч доларів погодився сприяти ухиленню від мобілізації шляхом підробки документів. Про це йдеться у рішенні суду у справі №459/449/25.

Як встановило слідство, у жовтні 2024 року обвинувачений запропонував військовозобов’язаному чоловіку «оформити» відстрочку. За грошову винагороду банкір обіцяв забезпечити фальшиве рішення судово-психіатричної експертизи про психічний розлад у матері клієнта, що дозволяло б оформити опіку й уникнути мобілізації.

Чоловіка затримали під час передачі суми в доларовому еквіваленті — купюри були імітовані. Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину та розкаявся.

Суд визнав його винним за статтею 369-2 КК України (зловживання впливом) і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Львів мобілізація банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент вніс до Ради зміни до закону про АРМА, які дозволять без згоди власника реалізувати майно, що належить пов’язаним з РФ особам

У законі про АРМА пропонується передбачити, що за рішенням слідчого судді майно осіб, пов’язаних з РФ, може бути передано для реалізації без згоди власника до винесення обвинувального вироку або до рішення про спецконфіскацію чи визнання активів необґрунтованими.

У чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, поліція вилучатиме посвідчення водія – законопроект Кабміну

Верховна Рада розгляне законопроект про новий порядок позбавлення водіїв права на керування і вилучення посвідчень в осіб, яких тимчасово обмежили у праві керування, зокрема за позовами ТЦК.

Депутати пропонують заборонити шикування та масові заходи з військовослужбовцями під час воєнного стану

Зокрема в законі про місцеве самоврядування пропонується встановити, що до відання виконавчих органів рад належать такі повноваження, як недопущення масового скупчення цивільного населення в місцях розташування (перебування) військових частин, установ, навчальних закладів ЗСУ.

Верховний Суд пояснив різницю між з’явленням із зізнанням та активним сприянням розкриттю злочину

Адвокат вказував, що судами не взято до уваги наявність щирого каяття та з’явлення із зізнанням.

Ініціювання судового розгляду з метою ускладнення поділу спільного майна подружжя – позиція Верховного Суду

Учасники судового процесу зловживають правами, якщо як пов’язані чи афілійовані особи ініціюють судовий розгляд з метою ускладнення поділу спільного майна подружжя, формування пасиву або виключення майна з поділу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси