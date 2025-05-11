13 тисяч за «липову» відстрочку – суд покарав ексбанкіра з Львівщини

Ексбанкіра у Львові оштрафували за «допомогу» з відстрочкою від мобілізації.

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Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок колишньому керівнику відділення банку, який за 13 тисяч доларів погодився сприяти ухиленню від мобілізації шляхом підробки документів. Про це йдеться у рішенні суду у справі №459/449/25.

Як встановило слідство, у жовтні 2024 року обвинувачений запропонував військовозобов’язаному чоловіку «оформити» відстрочку. За грошову винагороду банкір обіцяв забезпечити фальшиве рішення судово-психіатричної експертизи про психічний розлад у матері клієнта, що дозволяло б оформити опіку й уникнути мобілізації.

Чоловіка затримали під час передачі суми в доларовому еквіваленті — купюри були імітовані. Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину та розкаявся.

Суд визнав його винним за статтею 369-2 КК України (зловживання впливом) і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку.

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