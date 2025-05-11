За втечу до Молдови — до 17 тисяч доларів: в Одесі затримали 23-річного організатора переправлення чоловіків

Молодик пропонував військовозобов’язаним нелегальний виїзд за кордон поза пунктами пропуску.

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В Одесі правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Про це повідомляє поліція регіону.

Зловмисник – 23-річний житель Роздільнянського району. Наразі йому повідомлено про підозру за двома епізодами та обрано запобіжний захід. Ділку загрожує чималий термін увʼязнення.

Правоохоронці встановили, що молодик організував схему переправлення військовозобовʼязаних осіб через кордон поза межами офіційних пунктів пропуску і підшукує в месенджерах клієнтів.

Слідчі задокументували підготовку зловмисником кількох оборудок, пов’язаних із незаконним перетином державного кордону як на човнах через водойму, так і пішим ходом.

Зокрема, фігурант пообіцяв трьом чоловікам допомогти із втечею до Молдови за грошову винагороду розміром 17, 14 та 7 тисяч доларів.

Вказується, що усі військовозобовʼязані сплатили зловмиснику по 1000 доларів завдатку та стали очікувати на виїзд до прикордонних районів Одещини.

Утім, плани зірвали правоохоронці. Слідчі СБУ затримали у процесуальному порядку зловмисника, а в подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 566 тисяч гривень.

Наразі слідчі одеської поліції зібрали достатню кількість доказів і повідомили зловмиснику про підозру за двома фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню вказівками, зокрема з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за третім фактом.

Згідно з чинним законодавством, за ці злочини ділку загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть спільників фігуранта. Слідство триває.

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