Компенсация за жилье военнослужащим возможна только в порядке очередности и на основании решения жилищной комиссии – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно возможности получения военнослужащими компенсации за жилье только в порядке очередности.

Источник фото: АрміяInform

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Лицо обратилось в административный суд с иском к Управлению Службы безопасности Украины в Одесской области, в котором просило признать противоправным бездействие жилищной комиссии относительно нерассмотрения заявления о предоставлении денежной компенсации за причитающееся для получения жилье.

Иск мотивирован тем, что истец имеет 26 лет выслуги и находится на квартирном учете с 2005 года, а в списке лиц с правом на внеочередное получение жилья значится с 2018 года под №10. Истец считал, что отказ ответчика в предоставлении компенсации не соответствует требованиям пункта 2 Порядка определения размера и предоставления военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за причитающееся им для получения жилое помещение, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2015 года №728.

Решением Одесского окружного административного суда от 29 апреля 2024 года, оставленным без изменений постановлением Пятого апелляционного административного суда от 16 июля 2024 года, иск удовлетворен частично: признано противоправным бездействие ответчика, ответчика обязали рассмотреть заявление истца и принять мотивированное решение.

Кассационную жалобу на указанные судебные решения подал ответчик, считая, что суды неправильно применили нормы материального права, не учли положения статьи 43 Жилищного кодекса Украины и пунктов 5, 6, 10, 12 Порядка №728.

Управление настаивало, что истец имеет право на компенсацию стоимости жилья только в порядке очередности — после лиц, находящихся в соответствующей очереди. Предоставление компенсации вне очереди, по мнению жалобщика, нарушает права других лиц.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу частично, согласившись с необходимостью изменения правового обоснования, однако оставил в силе выводы судов предыдущих инстанций о противоправности бездействия в нерассмотрении заявления, поскольку решение о компенсации должна принимать жилищная комиссия, а не иной структурный подраздел.

Суд отметил, что очередность определяется временем постановки на квартирный учет или включения в список лиц с правом на первоочередное или внеочередное получение жилья. Это условие является определяющим и не отменяется даже при наличии выслуги более 20 лет.

Только жилищная комиссия имеет полномочия принимать решение о выплате компенсации или об отказе. Ответчик, предоставив письмо-ответ без рассмотрения комиссией, действовал за пределами процедуры, что является основанием для признания бездействия противоправным.

Верховный Суд подтвердил, что право на денежную компенсацию является составной частью системы государственных гарантий социальной защиты военнослужащих. Однако это право реализуется по определенной законом процедуре, которая начинается с уведомления о наступлении очереди.

Суд указал, что в соответствии с пунктом 10 Порядка №728 именно жилищные комиссии обязаны письменно информировать лицо о приближении его очереди, что является предпосылкой подачи пакета документов для получения компенсации.

Право военнослужащего на обеспечение жильем или получение денежной компенсации за причитающееся для получения жилое помещение является гарантированным законом, однако реализуется исключительно в соответствии с механизмом, установленным Порядком №728, и не допускает применения альтернативных процедур. Очередность является определяющим условием реализации этого права. Лицо, изъявившее желание получить денежную компенсацию, может реализовать это право только после того, как жилье или компенсацию получат лица, находящиеся в очереди перед ним. Предпосылкой для возникновения обязанности по реализации права является приближение очереди по списку лиц.

Рассмотрение заявлений о предоставлении денежной компенсации является исключительной компетенцией жилищных комиссий, уполномоченных Порядком №728, а не иных структурных подразделений соответствующего субъекта властных полномочий.

Постановление Верховного Суда от 28 марта 2025 года по делу № 420/4712/24 (административное производство № К/990/31983/24).

Автор: Наталя Мамченко

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