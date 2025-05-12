Компенсація за житло військовим є можливою лише у порядку черговості та на підставі рішення житлової комісії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно можливості отримання військовими компенсації за житло лише у порядку черговості.

Джерело фото: АрміяInform

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Особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Управління Служби безпеки України в Одеській області, у якому просила визнати протиправною бездіяльність житлової комісії щодо нерозгляду заяви про надання грошової компенсації за належне для отримання житло.

Позов мотивовано тим, що позивач має 26 років вислуги та перебуває на квартирному обліку з 2005 року, а у списку осіб з правом на позачергове отримання житла значиться з 2018 року під №10. Позивач вважав, що відмова відповідача у наданні компенсації не відповідає вимогам пункту 2 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року №728.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 29 квітня 2024 року, залишеним без змін постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2024 року, позов задоволено частково: визнано протиправною бездіяльність відповідача, зобов’язано розглянути заяву позивача та ухвалити мотивоване рішення.

Касаційну скаргу на зазначені судові рішення подав відповідач, вважаючи, що суди неправильно застосували норми матеріального права, не врахували положення статті 43 Житлового кодексу України та пунктів 5, 6, 10, 12 Порядку №728.

Управління наполягало, що позивач має право на компенсацію вартості житла лише у порядку черговості — після осіб, які перебувають у відповідній черзі. Надання компенсації поза чергою, на думку скаржника, порушує права інших осіб.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу частково, погодившись з необхідністю зміни правового обґрунтування, однак залишив чинними висновки судів попередніх інстанцій про протиправність бездіяльності у нерозгляді заяви, оскільки рішення щодо компенсації має ухвалювати житлова комісія, а не інший структурний підрозділ.

Суд зазначив, що черговість визначається часом взяття на квартирний облік або включення до списку осіб з правом на першочергове чи позачергове отримання житла. Ця умова є визначальною і не скасовується навіть за наявності вислуги понад 20 років.

Лише житлова комісія має повноваження ухвалювати рішення про виплату компенсації або про відмову. Відповідач, надавши лист-відповідь без розгляду комісією, діяв поза межами процедури, що є підставою для визнання бездіяльності протиправною.

Верховний Суд підтвердив, що право на грошову компенсацію є складовою системи державних гарантій соціального захисту військовослужбовців. Однак це право реалізується за визначеною законом процедурою, яка починається з повідомлення про настання черги.

Суд вказав, що відповідно до пункту 10 Порядку №728 саме житлові комісії зобов’язані письмово інформувати особу про наближення її черги, що є передумовою подання пакета документів для отримання компенсації.

Право військовослужбовця на забезпечення житлом або отримання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення є гарантованим законом, однак реалізується виключно відповідно до механізму, встановленого Порядком №728, і не допускає застосування альтернативних процедур. Черговість є визначальною умовою реалізації цього права. Особа, яка виявила бажання отримати грошову компенсацію, може реалізувати це право лише після того, як житло або компенсацію отримають особи, що перебувають у черзі перед нею. Передумовою для виникнення обов’язку щодо реалізації права є наближення черги за списком осіб.

Розгляд заяв про надання грошової компенсації є виключною компетенцією житлових комісій, уповноважених Порядком №728, а не інших структурних підрозділів відповідного суб’єкта владних повноважень.

Постанова Верховного Суду від 28 березня 2025 року у справі № 420/4712/24 (адміністративне провадження № К/990/31983/24).

Автор: Наталя Мамченко

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