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В Ровенской области мужчина проведет 1 год за решеткой за издевательство над женой и детьми

09:37, 22 мая 2025
Мужчина систематически совершал домашнее насилие, преднамеренно издевался над женой, несовершеннолетним пасынком и тремя своими малолетними детьми.
В Ровенской области мужчина проведет 1 год за решеткой за издевательство над женой и детьми
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В Ровенской области суд признал виновным 39-летнего мужчину в совершении домашнего насилия в отношении жены и детей. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

С августа 2023 года по август 2024 года мужчина умышленно издевался над женой, несовершеннолетним пасынком и тремя малолетними детьми, что привело к их физическим и психологическим страданиям, ухудшению самочувствия, страху за собственную безопасность и серьезным эмоциональным переживаниям.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за домашнее насилие над женой в присутствии детей. Однако на путь исправления он не встал и продолжил издевательства — уже с применением физической силы и нанесением телесных повреждений жене и пасынку.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговором Ровенского городского суда мужчину признано виновным и назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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