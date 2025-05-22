На Рівненщині чоловік проведе 1 рік за ґратами за знущання над дружиною і дітьми

Чоловік систематично вчиняв домашнє насильство, умисно знущався над дружиною, неповнолітнім пасинком та трьома своїми малолітніми дітьми.

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На Рівненщині у суді доведено вину 39-річного чоловіка у вчиненні домашнього насильства відносно дружини та дітей. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, з серпня 2023 року по серпень 2024 року чоловік умисно знущався над дружиною, неповнолітнім пасинком та трьома своїми малолітніми дітьми, що призвело до їх фізичних та психологічних страждань, погіршення самопочуття, побоювання за власну безпеку та до негативних переживань.

Чоловік і раніше вчиняв правопорушення, пов'язані з домашнім насильством відносно дружини в присутності дітей, за що міським судом притягувався до адміністративної відповідальності. Однак, на шлях виправлення не став та продовжував знущатися над найближчими – але вже з застосуванням фізичної сили та заподіянням дружині і пасинку тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав повністю.

Вироком Рівненського міського суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 1 року обмеження волі.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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