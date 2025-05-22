Практика судів
  1. В Україні
  2. / Судова практика

На Рівненщині чоловік проведе 1 рік за ґратами за знущання над дружиною і дітьми

09:37, 22 травня 2025
Чоловік систематично вчиняв домашнє насильство, умисно знущався над дружиною, неповнолітнім пасинком та трьома своїми малолітніми дітьми.
На Рівненщині чоловік проведе 1 рік за ґратами за знущання над дружиною і дітьми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині у суді доведено вину 39-річного чоловіка у вчиненні домашнього насильства відносно дружини та дітей. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, з серпня 2023 року по серпень 2024 року чоловік умисно знущався над дружиною, неповнолітнім пасинком та трьома своїми малолітніми дітьми, що призвело до їх фізичних та психологічних страждань, погіршення самопочуття, побоювання за власну безпеку та до негативних переживань.

Чоловік і раніше вчиняв правопорушення, пов'язані з домашнім насильством відносно дружини в присутності дітей, за що міським судом притягувався до адміністративної відповідальності. Однак, на шлях виправлення не став та продовжував знущатися над найближчими – але вже з застосуванням фізичної сили та заподіянням дружині і пасинку тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав повністю.

Вироком Рівненського міського суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 1 року обмеження волі.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Рівне насильство вирок домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.

«Ви квартирант та людина зі Сходу» – в суді посварилися судді зі східної та західної областей України

Хто з суддів говорить правду, а хто – ні, зрозуміти поки що складно.

Кабмін вніс до плану інтеграції з ЄС створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб

Податкова служба відповідатиме за завдання із забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Суддею Великої Палати від КАС ВС обрана Тетяна Стрелець

Строк повноважень судді Михайла Гриціва у складі Великої Палати Верховного Суду завершився.

Володимир Луганський залишився під запобіжним заходом – рішення Апеляційної палати ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила скаргу Володимира Луганського без задоволення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва