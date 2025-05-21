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Уряд у дорожній карті запланував розширення кола декларантів

15:29, 21 травня 2025
Також планується змінити законодавство для мінімізації ризиків при декларуванні готівки поза банківською системою.
Уряд у дорожній карті запланував розширення кола декларантів
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У Дорожній карті з питань верховенства права, схваленій урядом для подальших перемовин з ЄС, заплановані деякі заходи стосовно декларування державних службовців та посадовців.

Серед іншого, йдеться про прийняття та впровадження законодавчих змін щодо розширення кола декларантів.

Зокрема, включення до нього радників та помічників політичних посадових осіб, а також керівників державних підприємств, а також перегляду переліку активів і інтересів, що підлягають декларуванню з метою усунення існуючих прогалин.

Крім того, заплановане прийняття та впровадження законодавчих змін для мінімізації ризиків при декларуванні готівки поза банківською системою, розширення доступу до іноземних даних з метою посилення перевірки декларацій, зміни у внутрішніх процедурах щодо контролю та аналізу декларацій про майно, спрямованих на їх спрощення та підвищення ефективності, а також узгодженості між собою заходів фінансового контролю.

Також йдеться про розроблення та прийняття закону про створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо, наразі відповідний законопроект 13233 про створення Реєстру рахунків зареєстрований у Верховній Раді. Кабмін вказує, що його прийняття дозволить своєчасно ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів з метою виконання ними обов’язків.

Автор: Наталя Мамченко

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