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Правительство в дорожной карте запланировало расширение круга декларантов

15:29, 21 мая 2025
Также планируется изменить законодательство для минимизации рисков при декларировании наличных средств вне банковской системы.
Правительство в дорожной карте запланировало расширение круга декларантов
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В Дорожной карте по вопросам верховенства права, утвержденной правительством для дальнейших переговоров с ЕС, запланированы некоторые меры, касающиеся декларирования государственных служащих и должностных лиц.

В частности, речь идет о принятии и внедрении законодательных изменений, направленных на расширение круга декларантов.

Среди прочего, предлагается включить в этот круг советников и помощников политических должностных лиц, а также руководителей государственных предприятий, а также пересмотреть перечень активов и интересов, подлежащих декларированию, с целью устранения существующих пробелов.

Кроме того, запланировано принятие и внедрение законодательных изменений для минимизации рисков при декларировании наличных средств вне банковской системы, расширение доступа к иностранным данным для усиления проверки деклараций, изменения во внутренних процедурах контроля и анализа деклараций о имуществе, направленные на их упрощение и повышение эффективности, а также согласованности мер финансового контроля.

Также речь идет о разработке и принятии закона о создании Единого реестра счетов физических и юридических лиц.

Напоминаем, что в настоящее время соответствующий законопроект 13233 о создании Реестра счетов зарегистрирован в Верховной Раде. Кабмин указывает, что его принятие позволит своевременно идентифицировать любых физических или юридических лиц, которые владеют или контролируют платежные и банковские счета, а также депозитные сейфы, а также обеспечит своевременный и беспрепятственный прямой доступ к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки и доступ для компетентных органов с целью выполнения ими своих обязанностей.

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