Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви – найдены тела двух погибших

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ ликвидировали, сгорело почти 1000 м².

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Пожар на Белоцерковской теплоэлектроцентрали, возникший днем 21 мая, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Возгорание произошло в нерабочей градирне - конструкции для охлаждения воды, которая не эксплуатировалась. Сообщение о пожаре поступило в 12:46, спасатели оперативно прибыли на место.

По словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан, огонь охватил площадь 960 квадратных метров. К ликвидации привлекли 32 спасателя и семь единиц техники.

Во время тушения пожара на территории ТЭЦ были найдены тела двух погибших. Их личности в настоящее время устанавливаются. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и причины возникновения возгорания.

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