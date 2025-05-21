Камеры на дорогах начнут фиксировать проезд автомобилей на красный сигнал светофора

О намерении фиксировать такие нарушения камерами сообщили еще пять лет назад.

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В этом году в Украине заработает система автоматической фиксации проезда на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром». О намерении фиксировать такие нарушения камерами сообщили еще пять лет назад, когда была запущена система мониторинга превышения скорости.

Как указала начальница отдела автоматической фиксации ГУ «Центр инфраструктуры и технологий МВД» Ануш Белошицкая на Форуме «За безопасные дороги в Украине», сейчас проводится тестирование и настройка существующих комплексов для фиксации таких нарушений.

Таким образом, это, скорее всего, означает, что дополнительное оборудование устанавливать не планируют.

На данный момент штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 510 грн.

Ранее также стало известно, что в Украине с 1 мая начали устанавливать новые светофоры.

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