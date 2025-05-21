В исправительную колонию в Чорткове пытались передать наркотики, спрятанные в варенье — фото

В Чортковской исправительной колонии №26 предотвратили попытку передать наркотики осужденному. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Инцидент произошел 20 мая. Во время проверки почтовой посылки, адресованной одному из заключенных, отбывающему наказание за имущественные преступления, дежурный следственного изолятора обнаружил подозрительные свертки в домашнем варенье.

Злоумышленники завернули вещество неизвестного происхождения в пять полиэтиленовых пакетов и тщательно замаскировали его в консервации. Однако «сладкая» передача до адресата не дошла — ее сразу изъяли и направили на экспертизу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Чортковского районного управления полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

В полиции подчеркивают: совместно с сотрудниками учреждения исполнения наказаний правоохранители постоянно принимают меры, чтобы не допустить попадания наркотических веществ в колонию. Нарушители все чаще прибегают к хитрым методам маскировки — от продуктов питания до личных вещей.

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