Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

До виправної колонії у Чорткові намагалися передати наркотики, які заховали у варення — фото

18:41, 21 травня 2025
Черговий слідчого ізолятора виявив підозрілі згортки у консервації, а саме — в домашньому варенні.
До виправної колонії у Чорткові намагалися передати наркотики, які заховали у варення — фото
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чортківській виправній колонії №26 запобігли спробі передати наркотики засудженому. Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Інцидент стався 20 травня. Під час перевірки поштової посилки, адресованої одному з ув’язнених, який відбуває покарання за майнові злочини, черговий слідчого ізолятора виявив підозрілі згортки в домашньому варенні.

Зловмисники загорнули речовину невідомого походження у п’ять поліетиленових пакетів і ретельно замаскували її в консервації. Однак «солодка» передача до адресата не потрапила — її одразу вилучили та направили на експертизу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України.

У поліції наголошують: спільно з працівниками установи виконання покарань правоохоронці постійно вживають заходів для недопущення потрапляння наркотичних речовин до установи. Порушники дедалі частіше вдаються до хитрих методів маскування — від харчових продуктів до особистих речей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Тернопіль виправна колонія колонія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Межі повноважень Мін’юсту: Верховний Суд визначив природу контролю за реєстраційними діями нотаріуса

Верховний Суд висловився стосовно юрисдикції судів у вирішенні спорів у сфері застосування закону про державну реєстрацію юридичних осіб.

У податковій заявили, що складатимуть протоколи на осіб, які приховано торгували через інтернет

Понад 100 тисяч грн перерахували 475 особам – Податкова служба прокоментувала «листи щастя» особам, які продають речі через інтернет

Cтарі тлумачення Конституційного Суду щодо неможливості суміщення посади депутата з посадою міністра вже неактуальні – Віталій Безгін

Співавтор законопроекту про суміщення посади народного депутата з посадою міністра в уряді Віталій Безігн вважає, що «старі тлумачення Конституційного Суду не є актуальними».

У комітеті ВР засудили «листи щастя» податкової для дрібних продавців через інтернет – податкова служба пояснила, чому їх розсилає

Відтепер ДПС на постійній основі буде ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за нього.

З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео