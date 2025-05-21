Volvo першою впровадить ШІ Gemini від Google у свої автомобілі

Volvo стане першою, хто заговорить з водієм голосом Google Gemini.

Фото: The Verge

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Під час конференції I/O 2025 компанія Google оголосила про впровадження свого штучного інтелекту Gemini у низку пристроїв, зокрема автомобілі. У відповідь Volvo заявила, що стане першим автовиробником, який інтегрує нового асистента у свої моделі, пише The Verge.

Gemini дозволить водіям і пасажирам взаємодіяти з авто у звичній розмовній формі. Асистент зможе перекладати мови, надавати навігаційні підказки, відповідати на запити, шукати локації, а також допомагати з налаштуванням клімату в салоні. За словами розробників, це має знизити когнітивне навантаження на водія та підвищити безпеку на дорозі.

Першою оновлення отримає система Android Auto — підтримка Gemini з’явиться вже найближчим часом. Повноцінна інтеграція в Android Automotive очікується пізніше цього року.

Volvo також стане основною тестовою платформою для нових функцій Android Automotive. Компанія отримає ранній доступ до всіх оновлень, ще до їхнього публічного релізу. Співпраця Volvo з Google триває вже кілька років — саме ця марка першою інтегрувала карти високої роздільної здатності, YouTube і голосове управління кліматом. А бренд Polestar став піонером впровадження ОС Android Automotive.

У Google підкреслюють, що саме автомобілі стають важливим середовищем для використання Gemini завдяки потребі в розумному та безпечному керуванні в складних умовах.

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