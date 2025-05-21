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Volvo первой внедрит ИИ Gemini от Google в свои автомобили

18:23, 21 мая 2025
Volvo станет первой, кто заговорит с водителем голосом Google Gemini.
Volvo первой внедрит ИИ Gemini от Google в свои автомобили
Фото: The Verge
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Во время конференции I/O 2025 компания Google объявила о внедрении своего искусственного интеллекта Gemini в ряд устройств, в том числе автомобили. В ответ Volvo заявила, что станет первым автопроизводителем, который интегрирует нового ассистента в свои модели, пишет The Verge.

Gemini позволит водителям и пассажирам взаимодействовать с авто в привычной разговорной форме. Ассистент сможет переводить языки, предоставлять навигационные подсказки, отвечать на запросы, искать локации, а также помогать с настройкой климата в салоне. По словам разработчиков, это должно снизить когнитивную нагрузку на водителя и повысить безопасность на дороге.

Первой обновление получит система Android Auto - поддержка Gemini появится уже в ближайшее время. Полноценная интеграция в Android Automotive ожидается позже в этом году.

Volvo также станет основной тестовой платформой для новых функций Android Automotive. Компания получит ранний доступ ко всем обновлениям, еще до их публичного релиза. Сотрудничество Volvo с Google длится уже несколько лет - именно эта марка первой интегрировала карты высокого разрешения, YouTube и голосовое управление климатом. А бренд Polestar стал пионером внедрения ОС Android Automotive.

В Google подчеркивают, что именно автомобили становятся важной средой для использования Gemini благодаря потребности в умном и безопасном управлении в сложных условиях.

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Google технологии ИИ авто

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