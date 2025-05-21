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Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения

14:57, 21 мая 2025
В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.
Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения
Иллюстрация: donets.partners
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Привлечение лица к административной и уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей без присмотра, имевшее место в разные даты и повлекшее разные последствия, не является нарушением принципа non bis in idem (запрета двойного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение). На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 12 марта 2025 года по делу №521/16782/13-к.

Обстоятельства дела

Обвиняемая в течение длительного времени, в период 2011–2012 годов, злостно не исполняла свои родительские обязанности, не обеспечивая уход и создание надлежащих жилищно-бытовых условий для своих трех малолетних детей. Обвиняемая вела аморальный образ жизни, что привело к уклонению от выполнения предусмотренных законом обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних детей, за что она привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУпАП, что подтверждается постановлением суда первой инстанции от 12.01.2011.

В результате проявленного обвиняемой бездействия в форме злостного неисполнения установленной законом обязанности по уходу за ребенком одному из малолетних детей были причинены тяжкие последствия в виде задержки психического развития.

Местный суд признал обвиняемую виновной и осудил ее по ч. 1 ст. 135, ст. 166 УК.

Fпелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания. В кассационной жалобе осужденная указала, что за факт оставления своих детей без присмотра в течение 4 суток она уже была привлечена к административной ответственности постановлением местного суда от 17.07.2012, что исключало ее осуждение по инкриминируемым статьям, поскольку, согласно ст. 61 Конституции Украины, она не может быть дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же правонарушение.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил приговоры судов предыдущих инстанций, освободил осужденную от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 135, ст. 166 УК на основании пунктов 2, 3 ч. 1 ст. 49 УК и закрыл уголовное производство в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.

КУС ВС указал, что согласно постановлению местного суда от 17.07.2012, на которое ссылается обвиняемая как на основание для утверждения о ее двойном привлечении к юридической ответственности, она была привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУпАП, в частности, за то, что 16.07.2012 оставила своих несовершеннолетних детей без присмотра взрослых на длительное время.

В то же время оспариваемым приговором местного суда от 3.05.2024 обвиняемая признана виновной в том, что в период с 12 по 15.07.2012 она заведомо оставила своих малолетних детей без присмотра и помощи, в связи с чем они были лишены возможности принять меры к самосохранению из-за своего малолетнего возраста.

В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд судебная практика

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Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения

В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.

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