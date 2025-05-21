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Камери на дорогах почнуть фіксувати проїзд автомобілів на червоний сигнал світлофора

19:17, 21 травня 2025
Про намір фіксувати камерами проїздом на заборонений сигнал повідомили ще п’ять років тому.
Камери на дорогах почнуть фіксувати проїзд автомобілів на червоний сигнал світлофора
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В цьому році в Україні запрацює система автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора. Про це повідомили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром». Про намір фіксувати камерами проїздом на заборонений сигнал повідомили ще п’ять років тому, коли запрацювала система моніторингу перевищення швидкості.

Як вказала начальниця відділу автоматичної фіксації ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС» Ануш Білошицька на Форумі «За безпечні дороги в Україні», зараз тестують і налаштовують наявні комплекси для фіксації даних порушень.

Таким чином, це скоріше за все означає, що додаткового обладнання встановлювати не планують.

Наразі штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 510 грн.

Раніше також стало відомо, що в Україні з 1 травня почали встановлювати нові світлофори.

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ПДР дороги штраф автомобіль

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