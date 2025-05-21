Пожежа на ТЕЦ у Білій Церкві – знайдено тіла двох загиблих

Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідували, згоріло майже 1000 м².

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Пожежу на Білоцерківській теплоелектроцентралі, що виникла вдень 21 травня, повністю ліквідували. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Займання сталося у неробочій градирні — конструкції для охолодження води, яка не експлуатувалась. Повідомлення про пожежу надійшло о 12:46, рятувальники оперативно прибули на місце.

За словами речниці Головного управління ДСНС у Київській області Вікторії Рубан, вогонь охопив площу 960 квадратних метрів. До ліквідації залучили 32 рятувальники та сім одиниць техніки.

Під час гасіння пожежі на території ТЕЦ були знайдені тіла двох загиблих. Їхні особи наразі встановлюються. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії та причини виникнення загоряння.

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