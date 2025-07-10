В Одесской области обнаружили старинную икону, которую пытались тайно вывезти за границу — фото

Реликвию XIX века нашли в автомобиле украинца на пункте пропуска «Орловка».

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В пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного вывоза иконы Иисуса Христа, датированной XIX веком. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Старинную реликвию обнаружили во время осмотра автомобиля Kia, за рулем которого находился 40-летний гражданин Украины.

Мужчина не имел никаких разрешительных документов на вывоз предмета, который, предположительно, представляет культурную или историческую ценность.

Икона изъята до решения суда. Ее культурную и историческую ценность сейчас устанавливает соответствующая экспертиза.

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