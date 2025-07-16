В Киеве разоблачили иностранца, который за $9000 помогал будущим врачам сдать квалификационный экзамен КРОК

В настоящее время устанавливаются должностные лица центра тестирования, причастные к организации незаконной схемы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве прокуроры сообщили о подозрении 26-летнему гражданину Индии, который за деньги способствовал студентам-медикам в сдаче квалификационного экзамена.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, должностные лица государственного некоммерческого предприятия «Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки «Медицина» и «Фармация» при Министерстве здравоохранения Украины» собственноручно заполняли экзаменационные бланки студентов правильными вариантами ответов.

«Будущие медики, которые сдавали единый государственный квалификационный лицензионный экзамен КРОК, должны были ответить лишь на часть вопросов. Уже в центре тестирования за них «дорисовывали» правильные ответы», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что такие услуги стоили $9 000, а для поиска «клиентов» должностные лица Центра привлекли гражданина Индии, который и предлагал такую помощь иностранным студентам.

В настоящее время устанавливаются должностные лица центра тестирования, причастные к организации незаконной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.