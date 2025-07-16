Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Раде принять отставку Дениса Шмыгаля

Комитет по вопросам организации государственной власти поддержал отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять отставку главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Следующий шаг — голосование в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров. Также он подтвердил, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время может возглавить Министерство обороны.

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