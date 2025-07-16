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Комітет з питань організації державної влади рекомендує Раді прийняти відставку Дениса Шмигаля

11:08, 16 липня 2025
Комітет з питань організації державної влади підтримав відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Комітет з питань організації державної влади рекомендує Раді прийняти відставку Дениса Шмигаля
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти відставку очільника уряду України Дениса Шмигаля. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Наступний крок — голосування у сесійній залі Верховної Ради України.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

«Судово-юридична газета» також писала, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Також він підтвердив, що чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може найближчим часом очолити Міністерство оборони.

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Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль

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