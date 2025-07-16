У Києві викрили іноземця, який за $9000 допомагав майбутнім лікарям скласти кваліфікаційний іспит КРОК

Наразі встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.

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У Києва прокурори прокуратури повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за гроші сприяв студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадові особи державного некомерційного підприємства «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів.

«Майбутні медики, які складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали дати відповіді лише на частину запитань. Вже в центрі тестування за них «домальовували» правильні відповіді», - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що коштували такі послуги $9 000, а для пошуку «клієнтів» посадові особи Центру залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.

Наразі встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.

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