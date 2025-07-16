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Судья Донецкого окружного админсуда Евгений Череповский временно отстранен от осуществления правосудия

11:49, 16 июля 2025
Решение об отстранении судьи было принято Третьей дисциплинарной палатой ВСП 16 июля.
Судья Донецкого окружного админсуда Евгений Череповский временно отстранен от осуществления правосудия
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Судья Донецкого окружного административного суда Череповский Евгений Владимирович временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности было принято Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 16 июля 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 16 июля 2025 года, судья Донецкого окружного административного суда Череповский Евгений Владимирович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения об его увольнении с должности. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об его увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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третья дисциплинарная палата ВСП ВСП

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