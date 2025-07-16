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Суддю Донецького окружного адмінсуду Євгена Череповського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

11:49, 16 липня 2025
Рішення про відсторонення судді було прийнято Третьою Дисциплінарною палатою ВРП 16 липня.
Суддю Донецького окружного адмінсуду Євгена Череповського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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Суддю Донецького окружного адміністративного суду Череповського Євгена Володимировича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 16 липня 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 16 липня 2025 року, суддю Донецького окружного адміністративного суду Череповського Євгена Володимировича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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третя дисциплінарна палата ВРП ВРП

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