Ціна життя — $2000: в Івано-Франківську чоловік замовив убивство дружини під час розлучення

Чоловік залучив знайомого та найняв кілера, однак злочин вдалося попередити завдяки діям правоохоронців.

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В Івано-Франківську прокурори скерували до суду справу щодо чоловіка, який замовив убивство своєї дружини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у січні 2025 року мешканець Івано-Франківська вирішив замовити нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, з якою перебував у процесі розлучення. До реалізації злочинного наміру він залучив знайомого, а далі вони разом підшукали виконавця — раніше судимого за насильницькі злочини.

Згодом спільники змінили умови замовлення — виконавцю було надано вказівку саме на вбивство жінки. За виконання цього плану пообіцяли грошову винагороду — 2000 доларів.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців злочин вдалося попередити — чоловіків було затримано. Вони перебувають під вартою.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих мешканців за фактом замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного придбання та зберігання вибухового пристрою (ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України).

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