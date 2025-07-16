Цена жизни — $2000: в Ивано-Франковске мужчина заказал убийство жены во время развода

Мужчина привлек знакомого и нанял киллера, однако преступление удалось предупредить благодаря действиям правоохранителей.

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В Ивано-Франковске прокуроры передали в суд дело в отношении мужчины, который заказал убийство своей жены. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в январе 2025 года житель Ивано-Франковска решил заказать нанесение тяжких телесных повреждений своей жене, с которой находился в процессе развода. Для реализации преступного замысла он привлёк знакомого, а затем они вместе нашли исполнителя — ранее судимого за насильственные преступления.

Впоследствии сообщники изменили условия «заказа» — исполнителю дали указание именно на убийство женщины. За выполнение плана пообещали денежное вознаграждение — 2000 долларов США.

Благодаря скоординированным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить — всех троих мужчин задержали. Сейчас они находятся под стражей.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей по факту покушения на умышленное убийство, совершённого по заказу и по предварительному сговору группой лиц, а также незаконного приобретения и хранения взрывного устройства (ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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