Практика судов
  1. В Украине

Математику на НМТ не сдали более 11% поступающих — худший результат среди обязательных предметов

11:13, 16 июля 2025
Несмотря на высокий процент проваленных тестов, именно по математике больше всего поступающих получили самый высокий балл — 200 из 200.
Математику на НМТ не сдали более 11% поступающих — худший результат среди обязательных предметов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Итоговые результаты Национального мультипредметного теста (НМТ) в этом году показали заметный контраст в уровне подготовки выпускников по разным предметам. Больше всего участников провалили математику — более 11%, тогда как украинский язык не сдали лишь 0,39% абитуриентов, а историю Украины — 0,16%. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«Украинский язык, история Украины и математика — обязательные предметы. И хотя результаты по языку и истории приятно радуют: украинский язык не сдали 0,39% абитуриентов, историю Украины — 0,16%; то с естественными науками ситуация менее оптимистична: физику не сдали — 10,37%, химию — 6,05%. Интересно с математикой. Она — лидер одновременно и по количеству тех, кто набрал 200 баллов (38,5%), и по числу тех, кто не сдал предмет вообще (11,73%)», — написал Бабак.

По его словам, физику и химию на НМТ выбирает сравнительно небольшое число участников: в этом году физику сдавали 7879 человек, химию — 2578.

«Но даже при таком небольшом количестве, доля тех, кто не преодолел порог, остается высокой — почти на уровне математики (для сравнения, математику как обязательный предмет сдавали 284 460 участников). Тревожит и то, что физика и химия — это предметы по выбору, то есть это был осознанный выбор выпускников. Это еще раз подтверждает, что существуют определенные трудности в восприятии и усвоении естественных дисциплин», — отметил глава комитета.

Он также сообщил, что географию в этом году выбрали 64 465 абитуриентов — это второй по популярности предмет после английского языка.

«И именно география — рекордсмен по уровню успешности — не сдали лишь 0,07%. Вероятно, это связано с тем, что география — один из предметов на выбор для многих международных специальностей. Там часто можно выбрать между географией и английским — именно поэтому география стабильно входит в тройку самых популярных предметов. И, возможно, ее считают проще», — предположил Бабак.

Отдельно он остановился на результатах по биологии — ее выбрали 56 451 участник, и только 0,09% не преодолели пороговый балл.

«Казалось бы, этот естественнонаучный предмет должен был бы показать такие же невысокие результаты (возможно, это немного стереотипно). Но нет. Наоборот, он — в числе лидеров. Вероятно, это связано с тем, что биология — один из двух предметов на выбор для поступления на медицинские специальности. Для поступления будущим медикам нужно сдать три обязательных предмета и еще один по выбору — биологию или химию. Подавляющее большинство выбрало биологию — 56 451 участник, в то время как химию сдавали — 2578 абитуриентов. Связываю это с тем, что в школах банально не хватает условий для изучения химии — лабораторий и оборудования, что, в частности, влияет на ее популярность среди школьников», — написал депутат.

Кроме того, по его данным, английский язык не сдали лишь 2,33% абитуриентов — это один из лучших результатов среди всех предметов по выбору.

Ранее сообщалось, что у выпускника на НМТ обнаружили шпаргалку с таблицей умножения – удивил всех организаторов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

обучение образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

«Все равны, но некоторые равнее других» – как члены Высшего совета правосудия проходили собеседования с ВККС

Реальностью стала ситуация, когда сначала члены ВСП проголосовали за членов ВККС, а затем члены ВККС проголосовали за членов Совета правосудия.

Подписан закон, который увеличивает порог для наказания чиновников за недостоверное декларирование, но понижает в отношении незаконного обогащения

Порог недостоверного декларирования для уголовной ответственности должностных лиц увеличен с 1,5 млн до 2,2 млн грн.

Военнослужащие 18-25 лет смогут учиться без отрыва от службы – депутаты рассмотрят законопроект

Народные депутаты рассмотрят в целом законопроект, которым предлагается разрешить военнослужащим до 25 лет учиться без отрыва от службы.

Кабмин расширил возможности поиска данных об автомобилях, нарушивших ПДД

Теперь нарушитель ПДД может найти себя по номеру паспорта или водительского удостоверения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду