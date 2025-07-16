Математику на НМТ не сдали более 11% поступающих — худший результат среди обязательных предметов

Несмотря на высокий процент проваленных тестов, именно по математике больше всего поступающих получили самый высокий балл — 200 из 200.

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Итоговые результаты Национального мультипредметного теста (НМТ) в этом году показали заметный контраст в уровне подготовки выпускников по разным предметам. Больше всего участников провалили математику — более 11%, тогда как украинский язык не сдали лишь 0,39% абитуриентов, а историю Украины — 0,16%. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«Украинский язык, история Украины и математика — обязательные предметы. И хотя результаты по языку и истории приятно радуют: украинский язык не сдали 0,39% абитуриентов, историю Украины — 0,16%; то с естественными науками ситуация менее оптимистична: физику не сдали — 10,37%, химию — 6,05%. Интересно с математикой. Она — лидер одновременно и по количеству тех, кто набрал 200 баллов (38,5%), и по числу тех, кто не сдал предмет вообще (11,73%)», — написал Бабак.

По его словам, физику и химию на НМТ выбирает сравнительно небольшое число участников: в этом году физику сдавали 7879 человек, химию — 2578.

«Но даже при таком небольшом количестве, доля тех, кто не преодолел порог, остается высокой — почти на уровне математики (для сравнения, математику как обязательный предмет сдавали 284 460 участников). Тревожит и то, что физика и химия — это предметы по выбору, то есть это был осознанный выбор выпускников. Это еще раз подтверждает, что существуют определенные трудности в восприятии и усвоении естественных дисциплин», — отметил глава комитета.

Он также сообщил, что географию в этом году выбрали 64 465 абитуриентов — это второй по популярности предмет после английского языка.

«И именно география — рекордсмен по уровню успешности — не сдали лишь 0,07%. Вероятно, это связано с тем, что география — один из предметов на выбор для многих международных специальностей. Там часто можно выбрать между географией и английским — именно поэтому география стабильно входит в тройку самых популярных предметов. И, возможно, ее считают проще», — предположил Бабак.

Отдельно он остановился на результатах по биологии — ее выбрали 56 451 участник, и только 0,09% не преодолели пороговый балл.

«Казалось бы, этот естественнонаучный предмет должен был бы показать такие же невысокие результаты (возможно, это немного стереотипно). Но нет. Наоборот, он — в числе лидеров. Вероятно, это связано с тем, что биология — один из двух предметов на выбор для поступления на медицинские специальности. Для поступления будущим медикам нужно сдать три обязательных предмета и еще один по выбору — биологию или химию. Подавляющее большинство выбрало биологию — 56 451 участник, в то время как химию сдавали — 2578 абитуриентов. Связываю это с тем, что в школах банально не хватает условий для изучения химии — лабораторий и оборудования, что, в частности, влияет на ее популярность среди школьников», — написал депутат.

Кроме того, по его данным, английский язык не сдали лишь 2,33% абитуриентов — это один из лучших результатов среди всех предметов по выбору.

Ранее сообщалось, что у выпускника на НМТ обнаружили шпаргалку с таблицей умножения – удивил всех организаторов.

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