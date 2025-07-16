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Математику на НМТ не склали понад 11% вступників — найгірший результат серед обов’язкових предметів

11:13, 16 липня 2025
Попри високий відсоток провалених тестів, саме з математики найбільше вступників отримали найвищий бал — 200 із 200.
Математику на НМТ не склали понад 11% вступників — найгірший результат серед обов’язкових предметів
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Цьогорічні результати Національного мультипредметного тесту показали значний контраст у рівні підготовки випускників з різних предметів. Найбільше учасників провалили математику — понад 11%, тоді як українську мову не склали лише 0,39% вступників, історію України — 0,16%. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«Українська мова, історія України та математика – обов’язкові предмети. І хоча результати з мови та історії приємно тішать: українську мову не склали 0,39% вступників, історію України не склали 0,16%; то з природничими дисциплінами ситуація менш оптимістична: фізику не склали – 10,37%, хімію – 6,05%. Цікаво з математикою. Вона лідер одночасно і за кількістю тих, хто набрав 200 балів (38,5%), і за кількістю тих, хто не склав предмет взагалі (11,73%)", — написав Бабак.

За його словами, фізику та хімію на НМТ обирає порівняно небагато учасників: цьогоріч фізику складали 7879 осіб, хімію — 2578.

«Проте навіть за такої невеликої кількості, частка тих, хто не подолав поріг, залишається високою – майже на рівні з математикою (для порівняння, математику як обов’язковий предмет склали 284 460 учасників). Насторожує ще й те, що фізика і хімія – вибіркові, отже, це був свідомий вибір випускників. Це ще раз підтверджує, що існують певні виклики у сприйнятті та засвоєнні природничих дисциплін», — зазначив голова комітету.

Він також повідомив, що географію цього року обрали 64 465 вступників — це другий за популярністю предмет після англійської мови.

«І саме географія – рекордсмен за показником успішності – не склали лише 0,07%. Ймовірно, це пов’язано з тим, що географія – один з предметів на вибір для багатьох міжнародних спеціальностей. Там на вибір часто або географія, або англійська – саме тому географія стабільно у трійці найпопулярніших предметів. І, можливо, її вважають простішою", — припустив Бабак.

Окремо він зупинився на результатах з біології — її обрали 56 451 учасник, і лише 0,09% не подолали прохідний бал.

«Здавалося, цей природничий предмет мав би так само показати невисокі результати (можливо, трішки стереотипно). Але ні. Навпаки, він серед предметів-лідерів. Ймовірно, це повʼязано з тим, що біологія – один із двох предметів на вибір для вступу на медичні спеціальності. Для вступу майбутнім медикам потрібно здати три обов’язкові предмети і ще один на вибір – біологію або хімію. Переважна більшість обрали біологію – 56 451 учасник, у той час, коли хімію складали – 2 578 вступників. Повʼязую це з тим, що в школах, банально, не вистачає умов для вивчення хімії – лабораторій та обладнання, що, зокрема, впливає на її популярність серед школярів», — написав депутат.

Крім того, за його даними, англійську мову не склали лише 2,33% вступників — це один із найкращих показників серед усіх предметів на вибір.

Раніше повідомлялося, що у випускника на НМТ виявили шпаргалку з таблицею множення — здивував усіх організаторів.

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