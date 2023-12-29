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Байден засудив «брутальні» обстріли рф та закликав Конгрес США поквапитись із допомогою Україні

20:14, 29 грудня 2023
Байден наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони України, оскільки війна впливає на всіх членів НАТО.
Байден засудив «брутальні» обстріли рф та закликав Конгрес США поквапитись із допомогою Україні
Джерело фото: NBC
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про необхідність негайного затвердження Конгресом додаткової допомоги для України. Президент США засудив «брутальні» обстріли, які здійснює росія, визначивши їх як серйозне нагадування про те, що після практично двох років війни мета путіна залишається незмінною - знищити Україну та підкорити її народ. Заяву оприлюднив Білий дім.

«Цей напад став суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років цієї спустошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче стерти Україна та підкорити її народ. Його потрібно зупинити», – сказав президент США.

Байден зазначив роль США та їх союзників у зміцненні протиповітряної оборони України та протистоянні загрозам від ракет та безпілотників.

«Але якщо Конгрес не вжиє термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань», – підкреслив Байден.

Джо Байден також зазначив, що повномасштабне вторгнення рф в Україну впливає на всіх членів НАТО, загрожує безпеці Європи та майбутньому трансатлантичних відносин.

«путін не лише намагається знищити Україну, він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в це», – вважає він.

Президент США також зазначив, що не можна допустити ігнорування війни в Україні.

«Ми не можемо підвести союзників. Ми не можемо підвести Україну. Історія жорстко судитиме тих, хто не відповість на поклик свободи», – підсумовує Байден.

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