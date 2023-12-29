Понад 50 російських компаній отримали «привітання» від українських хакерів

Повідомлення з пропозицією відмовитися від війни в Україні надійшло 53 компаніям рф.

Джерело фото: Генштаб ЗСУ

Українські хакери відзначили початок новорічних свят «привітанням» для власників понад 53 компаній в росії, – повідомили в Генштабі.

Серед цих компаній – «МеталЭкспресс», спеціалізована на виробництві металевих конструкцій для військово-промислового комплексу, та «ТрансАмур», яка займається транспортуванням для окупантів.

У «привітанні» зазначалося: «Связь восстановлена, но не у вас. Война скоро закончится. Наша общая цель - сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие».

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