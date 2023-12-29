Более 50 российских компаний получили «поздравления» от украинских хакеров

Сообщение с предложением отказаться от войны в Украине поступило 53 компаниям рф.

Источник фото: Генштаб ВСУ

Украинские хакеры отметили начало новогодних праздников "поздравлением" для владельцев более 53 компаний в россии, - сообщили в Генштабе.

Среди этих компаний - "МеталлЭкспресс", специализированная на производстве металлических конструкций для военно-промышленного комплекса, и "ТрансАмур", которая занимается транспортировкой для оккупантов.

В "поздравлении" отмечалось: "Связь восстановлена, но не у вас. Война скоро закончится. Наша общая цель - сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие".

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