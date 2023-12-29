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Байден осудил «грубые» обстрелы рф и призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

20:14, 29 декабря 2023
Байден отметил важность укрепления противовоздушной обороны Украины, поскольку война влияет на всех членов НАТО.
Байден осудил «грубые» обстрелы рф и призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине
Источник фото: NBC
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о необходимости немедленного утверждения Конгрессом дополнительной помощи для Украины. Президент США осудил "грубые" обстрелы, которые осуществляет россия, определив их как серьезное напоминание о том, что после практически двух лет войны цель Путина остается неизменной - уничтожить Украину и подчинить ее народ. Заявление обнародовал Белый дом.

"Это нападение стало суровым напоминанием, что даже после почти двух лет этой опустошительной войны цели Путина остаются неизменными. Он хочет стереть Украину и подчинить ее народ. Его нужно остановить", - сказал президент США.

Байден отметил роль США и их союзников в укреплении противовоздушной обороны Украины и противостоянии угрозам от ракет и беспилотников.

"Но если Конгресс не примет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать посылать оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без каких-либо дальнейших проволочек", - подчеркнул Байден.

Джо Байден также отметил, что полномасштабное вторжение рф в Украину влияет на всех членов НАТО, угрожает безопасности Европы и будущему трансатлантических отношений.

"путин не только пытается уничтожить Украину, он также угрожает некоторым нашим членам НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо вести себя в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут непосредственно втянуты в это", - считает он.

Президент США также отметил, что нельзя допустить игнорирования войны в Украине.

"Мы не можем подвести союзников. Мы не можем подвести Украину. История будет жестко судить тех, кто не ответит на зов свободы", - заключает Байден.

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