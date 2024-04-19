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НАТО створить новий кіберцентр для боротьби з кіберпростором: подробиці

11:32, 19 квітня 2024
У Альянсі збираються постійно слідкувати за супротивниками в комп’ютерних мережах.
НАТО створить новий кіберцентр для боротьби з кіберпростором: подробиці
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НАТО створить новий кіберцентр у своїй військовій штаб-квартирі в Монсі у Бельгії. Про це повідомив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних технологій та кібербезпеки Джеймс Аппатурай під час конференції з питань кібербезпеки, передає Recorded Future News.

Робоча назва нового об’єкта – Інтегрований кіберцентр НАТО (NICC). Його створення – зміна в Стратегічній концепції Альянсу.

Як зазначив Аппатурай, відтепер «кіберпростір постійно є предметом боротьби», а не лише  в моменти кризи чи конфлікту. НАТО має постійно слідкувати за супротивниками в комп’ютерних мережах.

NICC  цілодобово інформуватиме НАТО щодо інцидентів, які можуть  вплинути на військові операції в Європі.

«Наприклад, порт у Європі зазнав тривалої кібератаки з метою заблокувати шлюзи. Отже, у нас є кораблі, що проходять через шлюз, [нападники] намагаються замкнути його та злити воду, щоб кинути корабель усередину шлюзу, що зашкодить кораблю і заблокує порт», - розповів заступник помічника Генерального секретаря НАТО. 

У виданні зазначають, що офіційні особи в США попереджають, що кібератаки є серйозною загрозою для портів.

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