На Великдень в Україні чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників

Понад 2200 одиниць спецтехніки та 7 тисяч рятувальників будуть готові оперативна реагувати на виклики.

Понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки будуть чергувати в Україні на Великдень для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації. Про це заявив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

«Ми готуємося до проведення Великодня, і в нас готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення обстановки, за потреби, ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися, є відповідні резерви», - поінформував Хорунжий.

За його словами, спеціально підготовлені команди будуть в дії, щоб у мінімальні терміни ліквідувати будь-яку надзвичайну ситуацію або пожежу. Крім того, напередодні святкування Великодня співробітники ДСНС провели близько 13 тисяч інструктажів з духовенством та працівниками храмів щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій.

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