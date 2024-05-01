На Пасху в Украине будут дежурить более 7 тысяч спасателей

Более 2200 единиц спецтехники и 7 тысяч спасателей будут готовы оперативно реагировать на вызовы.

Более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники будут дежурить в Украине на Пасху для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"Мы готовимся к проведению Пасхи, и у нас готовы к дежурству более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц пожарной, спасательной и другой специальной техники. В случае осложнения обстановки, при необходимости, эти силы и средства ГСЧС могут увеличиваться, есть соответствующие резервы", - проинформировал Хорунжий.

По его словам, специально подготовленные команды будут в действии, чтобы в минимальные сроки ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию или пожар. Кроме того, накануне празднования Пасхи сотрудники ГСЧС провели около 13 тысяч инструктажей с духовенством и работниками храмов относительно действий в случае чрезвычайных ситуаций.

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