У Парижі урочисто відкрили Нотр-Дам-де-Парі після пожежі в 2019 році, відео

Будівлю собору Паризької Богоматері відновлювали протягом п'ятьох років.

У суботу, 7 грудня, у Парижі відбулося офіційне відкриття відновленого собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі 2019 року.

Будівлю собору відновлювали протягом п'ятьох років.

Церемонію відкриття храму розпочали дзвонами. Після цього архієпископ Парижу монсеньйор Ульріх відчинив двері собору.

На відкриття був присутній безпосередньо президент Франції Еммануель Макрон.

"Наші собори теж смертні, але ми вибрали початок, волю, курс надії, поставивши собі за мету відновити Нотр-Дам де Парі ще красивішим за п'ять років", - заявив Макрон.

На відкриття реконструйованого собору також зібралося близько 50 лідерів держав і урядів, серед яких - Президент України Володимир Зеленський і обраний президент США Дональд Трамп.

Французькі ЗМІ публікують відео з церемонії.

Нагадаємо, що пожежа в Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня 2019 року. Тоді вогонь знищив дах і шпиль будівлі, а стіни, вітражі й орган вкрила кіптява.

Загалом на реставрацію відомого собору було витрачено понад 700 млн євро. У відновленні пам’ятки після пожежі брали участь понад 1300 будівельників і ремісників з усього світу.

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