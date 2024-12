Ще один інцидент – у Норвегії аварійно приземлився літак, який здійснював рейс до Амстердама

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines здійснив аварійну посадку в аеропорту Осло Торп Сандефіорд у Норвегії. Причиною інциденту став збій гідравліки, пише Sahara Reporters.

Рейс, який вилетів з аеропорту Осло в Амстердам, був направлений в аеропорт Сандефіорд, розташований приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло. Незважаючи на те, що літак благополучно приземлився, він втратив контроль та вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зупинившись на м’якій траві біля руліжної доріжки.

На щастя, всі 182 людини на борту, включаючи пасажирів і членів екіпажу, в результаті інциденту не постраждали.

«Під час зльоту рейсу KL1204 з Осло з пунктом призначення Амстердам цього вечора (28.12) було чути гучний шум. Було вирішено спрямувати в аеропорт Сандефіорд. Після посадки Boeing 737 на невеликій швидкості вилетів за межі злітної смуги на траву. Усі 176 пасажирів і 6 членів екіпажу неушкоджені та перебувають під наглядом. Обставини інциденту з'ясовуються», - заявили в авіакомпанії.

Після аварійної посадки пасажирів евакуювали з літака за допомогою мобільних сходів. Наразі ними опікується влада.

KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

