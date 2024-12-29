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Ще один інцидент – у Норвегії аварійно приземлився літак, який здійснював рейс до Амстердама

12:15, 29 грудня 2024
Незважаючи на те, що літак благополучно приземлився, він втратив контроль та вилетів за межі злітно-посадкової смуги.
Ще один інцидент – у Норвегії аварійно приземлився літак, який здійснював рейс до Амстердама
Джерело фото: Sahara Reporters
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Літак Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines здійснив аварійну посадку в аеропорту Осло Торп Сандефіорд у Норвегії. Причиною інциденту став збій гідравліки, пише Sahara Reporters.

Рейс, який вилетів з аеропорту Осло в Амстердам, був направлений в аеропорт Сандефіорд, розташований приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло. Незважаючи на те, що літак благополучно приземлився, він втратив контроль та вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зупинившись на м’якій траві біля руліжної доріжки.

На щастя, всі 182 людини на борту, включаючи пасажирів і членів екіпажу, в результаті інциденту не постраждали.

«Під час зльоту рейсу KL1204 з Осло з пунктом призначення Амстердам цього вечора (28.12) було чути гучний шум. Було вирішено спрямувати в аеропорт Сандефіорд. Після посадки Boeing 737 на невеликій швидкості вилетів за межі злітної смуги на траву. Усі 176 пасажирів і 6 членів екіпажу неушкоджені та перебувають під наглядом. Обставини інциденту з'ясовуються», - заявили в авіакомпанії.

Після аварійної посадки пасажирів евакуювали з літака за допомогою мобільних сходів. Наразі ними опікується влада.

Як писала «Судово-юридична газета», вранці стало відомо, що у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту.

Крім того, у Канаді після посадки загорівся пасажирський літак.

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Нідерланди Норвегія аеропорт

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