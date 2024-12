Еще один инцидент – в Норвегии аварийно приземлился самолет, совершавший рейс в Амстердам

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Осло Торп Сандефьорд в Норвегии. Причиной инцидента стал сбой гидравлики, пишет Sahara Reporters.

Рейс, вылетевший из аэропорта Осло в Амстердам, был направлен в аэропорт Сандефьорд, расположенный примерно в 110 километрах к югу от Осло. Несмотря на то, что самолет благополучно приземлился, он потерял контроль и вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, остановившись на мягкой траве у рулежной дорожки.

К счастью, все 182 человека на борту, включая пассажиров и членов экипажа, в результате инцидента не пострадали.

«Во время взлета рейса KL1204 из Осло с пунктом назначения Амстердам в этот вечер (28.12) был слышен громкий шум. Было решено отправиться в аэропорт Сандефьорд. После посадки Boeing 737 на небольшой скорости вылетел за пределы взлетной полосы на траву. Все 176 пассажиров и 6 членов экипажа невредимы и находятся под наблюдением. Обстоятельства инцидента выясняются», – заявили в авиакомпании.

После аварийной посадки пассажиров эвакуировали с самолета с помощью мобильной лестницы. В настоящее время ими заботится власть.

Как писала «Судебно-юридическая газета», утром стало известно, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда – Бангкока – со 181 человеком на борту.

Кроме того, в Канаде после посадки загорелся пассажирский самолет.

