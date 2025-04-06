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Японська компанія Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo з ШІ, відео

13:52, 6 квітня 2025
Робо-кінь Corleo має бортовий ПК зі штучним інтелектом, який аналізує положення в просторі та забезпечує стійкість на будь-якій місцевості.
Японська компанія Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo з ШІ, відео
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Японська компанія Kawasaki показала роботизованого коня Corleo, на якому можна пересуватися по перетнутій місцевості. Концепт презентували на виставці в Осаці.

У компанії зазначали, що робо-кінь дасть змогу людям безпечно подорожувати в місця, які раніше були недоступні. У серійне виробництво він надійде не раніше 2050 року.

Corleo має 150-кубовий водневий двигун, а також генерує електрику, яка живить мотори в кожній нозі. Замість мозку – бортовий ПК зі штучним інтелектом, який аналізує положення в просторі та забезпечує стійкість.

«Це не просто транспорт, а чотириногий позашляховик, який може пересуватися будь-якою місцевістю, навіть стрибати засніженими горами», –  заявили у Kawasaki.

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Японія штучний інтелект робот

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