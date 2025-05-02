Атестати та дипломи будуть доступні онлайн – Кабмін схвалив порядок

Освітні документи – від атестата до диплому про вищу освіту чи наукового ступеня будуть доступні у цифровому форматі.

Фото: uadiplomy.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту. Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня чи присудження особі певного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні.

Отже, освітні документи тепер будуть доступні у цифровому форматі.

Електронним документом про освіту (е-документом) буде вважатися електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке:

створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор);

доступне через застосунок і портал «Дія».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.