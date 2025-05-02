Атестати та дипломи будуть доступні онлайн – Кабмін схвалив порядок

Кабмін затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту. Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня чи присудження особі певного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні.
Отже, освітні документи тепер будуть доступні у цифровому форматі.
Електронним документом про освіту (е-документом) буде вважатися електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке:
Автор: Наталя Мамченко
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