Аттестаты и дипломы будут доступны онлайн – Кабмин утвердил порядок

Образовательные документы – от аттестата до диплома о высшем образовании или научной степени – будут доступны в цифровом формате.

Фото: uadiplomy.com

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Кабмин утвердил порядок формирования и применения электронного документа об образовании. Порядок определяет механизм формирования и применения электронного документа об образовании, который подтверждает получение лицом определенного образовательного уровня или присуждение определенной степени образования (образовательно-квалификационного уровня) по результатам успешного получения образования на соответствующем уровне.

Таким образом, образовательные документы теперь будут доступны в цифровом формате.

Электронным документом об образовании (е-документом) будет считаться электронное отображение диплома, аттестата или другого образовательного документа, которое:

• создается на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО);

• содержит уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор);

• доступно через приложение и портал «Дия».

Автор: Наталя Мамченко

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