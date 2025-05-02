Аттестаты и дипломы будут доступны онлайн – Кабмин утвердил порядок

Кабмин утвердил порядок формирования и применения электронного документа об образовании. Порядок определяет механизм формирования и применения электронного документа об образовании, который подтверждает получение лицом определенного образовательного уровня или присуждение определенной степени образования (образовательно-квалификационного уровня) по результатам успешного получения образования на соответствующем уровне.
Таким образом, образовательные документы теперь будут доступны в цифровом формате.
Электронным документом об образовании (е-документом) будет считаться электронное отображение диплома, аттестата или другого образовательного документа, которое:
• создается на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО);
• содержит уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор);
• доступно через приложение и портал «Дия».
Автор: Наталя Мамченко
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