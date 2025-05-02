Трампу представили варианты усиления экономического давления на Россию

Американские дожностные лица указали, что Трамп еще не принял никакого решения.

Источник фото: Kevin Dietsch/Getty Images

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Американские дожностные лица подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждают собеседники агентства, Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались уточнить, какие именно варианты рассматриваются, и подчеркнули, что любое решение остаётся за президентом.

По данным Bloomberg, Украина и союзники призывают США усилить давление на Москву, в частности путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоресурсов и доходов от нефти, чтобы заставить Россию договориться о прекращении огня.

Ранее мы писали, что бельгийская клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать около 3 миллиардов евро замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам, чьи средства были арестованы в России.

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