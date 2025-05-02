Азербайджан обвинил Россию в кибератаке на СМИ

Азербайджан заявил о российском киберударе в ответ на культурно-информационный конфликт.

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Председатель парламентской комиссии по противодействию гибридным угрозам Азербайджана Рамид Намазов заявил, что за масштабной кибератакой на азербайджанские СМИ в феврале 2025 года стоит Россия. Об этом он сообщил во время общественных слушаний, цитирует государственное агентство APA.

По словам депутата, следствие установило, что атаку 20 февраля осуществила хакерская группа APT29, известная также как Cozy Bear, которую связывают с российской военной разведкой. Группа специализируется на кибершпионаже против правительственных учреждений, дипломатических миссий, оборонных, энергетических и медиаструктур.

«Злоумышленники заранее проникли в информационные системы медиа. Их действия имели четкий политический подтекст», - отметил Намазов. По его мнению, атака стала ответом на решение властей Азербайджана от 3 февраля о закрытии культурного центра «Русский дом» в Баку за нарушение законодательства, а также на возможное прекращение работы местной редакции радио Sputnik.

На данный момент азербайджанская сторона не сообщает об ответных международных мерах, однако призывает к усилению киберзащиты критической инфраструктуры страны.

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