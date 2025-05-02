Азербайджан звинуватив Росію в кібератаці на ЗМІ

Азербайджан заявив про російський кіберудар у відповідь на культурно-інформаційний конфлікт.

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Голова парламентської комісії з протидії гібридним загрозам Азербайджану Рамід Намазов заявив, що за масштабною кібератакою на азербайджанські ЗМІ у лютому 2025 року стоїть Росія. Про це він повідомив під час громадських слухань, цитує державне агентство APA.

За словами депутата, слідство встановило, що атаку 20 лютого здійснила хакерська група APT29, відома також як Cozy Bear, яку пов’язують із російською військовою розвідкою. Група спеціалізується на кібершпигунстві проти урядових установ, дипломатичних місій, оборонних, енергетичних і медіаструктур.

«Зловмисники заздалегідь проникли в інформаційні системи медіа. Їхні дії мали чіткий політичний підтекст», — зазначив Намазов. На його думку, атака стала відповіддю на рішення влади Азербайджану від 3 лютого про закриття культурного центру «Російський дім» у Баку за порушення законодавства, а також на ймовірне припинення роботи місцевої редакції радіо Sputnik.

Наразі азербайджанська сторона не повідомляє про міжнародні заходи у відповідь, однак закликає до посилення кіберзахисту критичної інфраструктури країни.

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