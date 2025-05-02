У Мінагрополітики спрогнозували, які наслідки для врожаю будуть мати цьогорічні заморозки

У Мінагрополітики заспокоюють: значної загрози для врожаю цьогорічні заморозки не несуть, але обіцяють дати точну оцінку наслідків пізніше.

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Весняне похолодання та заморозки, що пройшлися Україною у квітні, суттєво не вплинуть на загальний врожай основних сільськогосподарських культур. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає Укрінформ.

«На початку квітня був тиждень з від’ємними температурами, але глобального впливу це не мало. Частину площ ще не засіяли, а на інших сходів ще не було. Також у багатьох регіонах вегетація озимих після зими ще не відновилась повністю — отже, на них така погода не вплинула», — пояснив посадовець.

За словами Висоцького, сильнішими були наслідки нещодавніх короткострокових заморозків. Але реальні наслідки можна буде оцінити трохи згодом.

Зокрема, перші повідомлення про втрати надійшли від аграріїв Дніпропетровської та Черкаської областей. Погода могла вплинути на ярий ячмінь чи на озимий ріпак, який уже масово зацвітає. Чи призведе це до повної загибелі посівів на окремих ділянках, сказати наразі не можна.

«Чи призведе це до повної загибелі культур — поки сказати неможливо. Точно можемо говорити про зупинку вегетації та ослаблення рослин. Необхідно ще щонайменше тиждень, аби оцінити, чи зможуть рослини відновитися», — уточнив Висоцький.

Водночас у міністерстві визнають, що розраховувати на максимальну врожайність на цих ділянках вже не варто.

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