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В Минагрополитики спрогнозировали, какие последствия для урожая будут иметь заморозки этого года

21:04, 2 мая 2025
В Минагрополитики успокаивают: значительной угрозы для урожая заморозки в этом году не несут, но обещают дать точную оценку последствий позже.
В Минагрополитики спрогнозировали, какие последствия для урожая будут иметь заморозки этого года
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Весеннее похолодание и заморозки, прошедшие по территории Украины в апреле, существенно не повлияют на общий урожай основных сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает Укринформ.

«В начале апреля была неделя с отрицательными температурами, но глобального влияния это не имело. Часть площадей еще не была засеяна, а на других всходов еще не было. Также во многих регионах вегетация озимых после зимы еще не полностью восстановилась — следовательно, такая погода на них не повлияла», — объяснил должностное лицо.

По словам Высоцкого, более ощутимыми были последствия недавних краткосрочных заморозков. Однако реальные последствия можно будет оценить немного позже.

В частности, первые сообщения о потерях поступили от аграриев Днепропетровской и Черкасской областей. Погода могла повлиять на яровой ячмень или на озимый рапс, который уже массово цветет. Приведет ли это к полной гибели посевов на отдельных участках, пока сказать невозможно.

«Приведет ли это к полной гибели культур — пока сказать невозможно. Точно можем говорить о приостановке вегетации и ослаблении растений. Необходимо еще как минимум неделя, чтобы оценить, смогут ли растения восстановиться», — уточнил Высоцкий.

В то же время в министерстве признают, что рассчитывать на максимальную урожайность на этих участках уже не стоит.

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Минагрополитики

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