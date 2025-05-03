Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Космических силах в структуре ВСУ

В Верховной Раде 2 мая зарегистрирован законопроект №13255 о внесении изменений в Закон «О Вооруженных Силах Украины» для уточнения структуры ВСУ. Среди инициаторов законопроекта — Федор Вениславский, Александр Федиенко, Марьяна Безуглая, Ярослав Юрчишин, Александр Мережко и другие.
Текст законопроекта на сайте парламента еще не опубликован, однако ранее его соинициатор Марьяна Безуглая выложила фото, из которого следует, что предлагается определить следующие виды Вооруженных Сил Украины:
Как известно, ранее замминистра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко сообщила, что в Министерстве обороны создано Управление космической политики.
Управление будет заниматься разработкой нормативно-правовой базы, поиском наиболее актуальных космических технологий, а также станет единой точкой взаимодействия со стейкхолдерами в этой сфере.
«Развитые страны выделяют рекордные бюджеты на космические нужды — суммарно 135 миллиардов долларов в 2024 году. Эти расходы растут на 10–15% ежегодно!» — отметила она.
Автор: Наталя Мамченко
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