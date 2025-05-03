Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Космических силах в структуре ВСУ

Помимо Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил депутаты предлагают ввести такой вид, как Космические Силы.

Фото: kor.ill.in.ua

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В Верховной Раде 2 мая зарегистрирован законопроект №13255 о внесении изменений в Закон «О Вооруженных Силах Украины» для уточнения структуры ВСУ. Среди инициаторов законопроекта — Федор Вениславский, Александр Федиенко, Марьяна Безуглая, Ярослав Юрчишин, Александр Мережко и другие.

Текст законопроекта на сайте парламента еще не опубликован, однако ранее его соинициатор Марьяна Безуглая выложила фото, из которого следует, что предлагается определить следующие виды Вооруженных Сил Украины:

Сухопутные войска

• Воздушные Силы

• Военно-Морские Силы

• Космические Силы.

Как известно, ранее замминистра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко сообщила, что в Министерстве обороны создано Управление космической политики.

Управление будет заниматься разработкой нормативно-правовой базы, поиском наиболее актуальных космических технологий, а также станет единой точкой взаимодействия со стейкхолдерами в этой сфере.

«Развитые страны выделяют рекордные бюджеты на космические нужды — суммарно 135 миллиардов долларов в 2024 году. Эти расходы растут на 10–15% ежегодно!» — отметила она.

Автор: Наталя Мамченко

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