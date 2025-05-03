Федір Веніславський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про Космічні сили у структурі ЗСУ

Крім Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил депутати пропонують увести такий вид, як Космічні Сили.

Фото: kor.ill.in.ua

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У Верховній Раді 2 травня зареєстровано законопроект 13255 про внесення змін до Закону «Про Збройні Сили України» щодо уточнення структури Збройних Сил України. Серед ініціаторів законопроекту Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Мар’яна Безугла, Ярослав Юрчишин, Олександр Мережко та інші.

Текст законопроекту на сайті парламенту ще не опубліковано, однак раніше його співініціатор Мар’яна Безугла виклала фото, з якого випливає, що пропонується визначити наступні види Збройних Сил України:

Сухопутні війська

Повітряні Сили

Військово-Морські Сили

Космічні Сили.

Як відомо, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що в Міністерстві оборони створено Управління космічної політики.

Управління займатиметься напрацюванням нормативно-правової бази, пошуком найактуальніших космічних технологій, а також стане єдиною точкою входу для взаємодії з стейкхолдерами у цій сфері.

«Розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі — сумарно 135 мільярдів доларів у 2024 році. Ці витрати зростають на 10–15% щороку!» - зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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