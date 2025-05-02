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Партія «Альтернатива для Німеччини» судитиметься з владою через статус праворадикальної партії

16:49, 2 травня 2025
Німецька спецслужба визнала AfD загрозою демократії — партія готує позов.
Партія «Альтернатива для Німеччини» судитиметься з владою через статус праворадикальної партії
Фото: The Washington Post
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Партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) має намір оскаржити в судах рішення Федеральної служби захисту конституції, яка офіційно класифікувала її як праворадикальну організацію. Про це у п’ятницю заявили співлідери партії Аліс Вайдель та Тіно Хрупалла. Про це повідомляє The Washington Post.

«Альтернативу для Німеччини» публічно дискредитують і криміналізують, і все це - незадовго до початку роботи нового уряду», — йдеться в заяві політиків, яку цитують європейські медіа. Вони назвали рішення політично вмотивованим та таким, що «загрожує демократії», але водночас наголосили, що партія буде відстоювати свої права виключно законними методами.

Раніше Федеральне відомство з охорони Конституції дійшло висновку, що AfD загрожує основам демократичного ладу Німеччини. Згідно зі звітом служби, партія систематично принижує гідність біженців, мусульман та інших меншин, пропагує ксенофобські ідеї та намагається виключити окремі групи з суспільного життя. Особливої критики зазнала її антиімміграційна риторика та заперечення повноцінного громадянського статусу німців з міграційним минулим.

Тепер спецслужби отримали законне право вести аудіо- та відеоспостереження за партією, залучати інформаторів і стежити за її внутрішньою діяльністю. У міністерстві внутрішніх справ ФРН підкреслили, що рішення не означає автоматичну заборону партії, яка можлива лише після вердикту Федерального конституційного суду.

AfD, заснована у 2013 році, спершу критикувала економічну політику ЄС, але після міграційної кризи 2015 року змістилася у крайній правий спектр.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер наголосила, що висновок щодо AfD був підготовлений на основі неупередженого аудиту обсягом понад 1100 сторінок і не мав політичного впливу. За даними служби, з 38 800 праворадикалів, ідентифікованих у країні минулого року, понад 10 тисяч є членами цієї партії.

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